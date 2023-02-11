Федеральное агентство новостей №1

6 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    МИД- превратили в филиал Сатирикона. Страна уже на взрыд ржет, как вы надуваете щеки и возмущаетесь.Захарова призвала...
  • Сергей ЕВ
    ВС России молодцыБолее 170 мин ВСУ...
  • Сергей Дмитриев
    "Урал - опорный край державы" // просел под тяжестью Е-Центра.Никита Михалков с...

Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

Чад заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий. Его представители были приглашены в Москву для участия в международной встрече, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской республике Владимир Соколенко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх