Посол Соколенко: Чад проявляет интерес к сотрудничеству с РФ в сфере высоких технологий

Чад заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий. Его представители были приглашены в Москву для участия в международной встрече, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской республике Владимир Соколенко.
Чад заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий. Его представители были приглашены в Москву для участия в международной встрече, отметил в интервью РИА Новости посол РФ в африканской республике Владимир Соколенко.
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