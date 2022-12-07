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Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас

Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022 по версии The Guardian. Франция – 2-я, Португалия – 3-я после перевода Роналду в запас

Сборная Бразилии названа The Guardian главным фаворитом ЧМ-2022. Среди всех четвертьфиналистов шансы команды Тите на чемпионство оцениваются как самые высокие.

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