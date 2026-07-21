💡 «Крымэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды Вечером 22 июля и в течение дня 23 июля в республике ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.
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💡 «Крымэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды Вечером 22 июля и в течение дня 23 июля в республике ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.