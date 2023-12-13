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Хавбек «Копенгагена» Фальк о выходе в плей-офф ЛЧ: «Не думал, что займем 2-е место в группе с такими командами, как «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай»

Хавбек «Копенгагена» Фальк о выходе в плей-офф ЛЧ: «Не думал, что займем 2-е место в группе с такими командами, как «МЮ», «Бавария» и «Галатасарай»

Хавбек датчан высказался после победы над «Галатасараем» (1:0) в 6-м туре группового этапа. «Копенгаген» не назовешь большим клубом, но на групповом этапе мы показали потрясающую игру.

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