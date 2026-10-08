Из Москвы до Минска — за три часа: Российский премьер привез белорусам скоростное предложение

Через несколько лет столицы Союзного государства свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль Светлана Гомзикова На фото: министр транспорта РФ Андрей Никитин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович (слева направо) во время подписания документов (Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС) Материал комментируют: Иван Лошкарев Москва и Минск станут еще ближе друг к другу за счет высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая сократит время в пути на поезде между столицами до трех часов.