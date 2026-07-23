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УтроNews

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Депутаты «Справедливой России» внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Депутаты «Справедливой России» внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Документ предусматривает фиксацию этого возраста и запрет на его изменение до 1 января 2035 года. В тексте указано, что право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие 60 и 55 лет, а пересмотр этого возраста в сторону повышения не допускается.

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