Депутаты «Справедливой России» внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Документ предусматривает фиксацию этого возраста и запрет на его изменение до 1 января 2035 года. В тексте указано, что право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие 60 и 55 лет, а пересмотр этого возраста в сторону повышения не допускается.