Угнанные авто в Новосибирске будут искать с помощью цифровых экранов

Соглашение о сотрудничестве в сфере поиска похищенных транспортных средств подписали мэрия Новосибирска, ГУ МВД России по Новосибирской области и группа компаний Russ, сообщает телеграмм-канал мэрии города.
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