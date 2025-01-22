Прогноз погоды в Крыму на 22 января 🌧 В Симферополе +8 и пасмурно В Севастополе +9 и небольшой дождь В Евпатории +6 и небольшой дождь В Черноморском +6 и небольшой дождь В Джанкое +4 и пасмурно В Ялте +8 и небольшой дождь В Алуште +8 и небольшой дождь В Керчи +4 и небольшой дождь В Армянске +4 и небольшой дождь В Красноперекопске +4 и небольшой дождь В Бахчисарае +8 и небольшой дождь В Феодосии +8 и небольшой дождь В Судаке +8 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.