Почти половина объявлений в даркнете посвящены продаже утекших баз данных

47% от всех объявлений, размещенных на теневых ресурсах, приходится на базы утекших данных. Второе место занимают взломанные аккаунты различных сервисов и платформ с долей 18%, третье — продажа вредоносного ПО, доля которого составила 14%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)