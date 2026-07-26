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Почти половина объявлений в даркнете посвящены продаже утекших баз данных

Почти половина объявлений в даркнете посвящены продаже утекших баз данных

47% от всех объявлений, размещенных на теневых ресурсах, приходится на базы утекших данных. Второе место занимают взломанные аккаунты различных сервисов и платформ с долей 18%, третье — продажа вредоносного ПО, доля которого составила 14%.

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