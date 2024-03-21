Первый в России авиационный полёт. 21 марта 1910 года в Одессе один из первых русских военных лётчиков 28-летний авиатор Михаил Никифорович Ефимов совершает первый в России полёт на привезённом из Франции самолёте «Фарман-IV» и впервые демонстрирует крутые виражи и пикирование в присутствии многочисленных зрителей.