Первый в России авиационный полёт. 21 марта 1910 года в Одессе один из первых русских военных лётчиков 28-летний авиатор Михаил Никифорович Ефимов совершает первый в России полёт на привезённом из Франции самолёте «Фарман-IV» и впервые демонстрирует крутые виражи и пикирование в присутствии многочисленных зрителей.
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АА
Андрей Алферов
Интересная информация. А ещё понравилось начало : "в Одессе, первый русский лётчик "....
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