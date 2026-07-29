«Бриллиантовая бабочка» проведёт международную кинематографическую сессию

Российский фонд культуры формирует состав участников международной кинематографической сессии «Творчество, которое объединяет», которая пройдёт в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка» с 19 октября по 13 ноября.
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