Очевидно, на кого похожи! Снимки подросших детей Курниковой и Иглесиаса вызвали ажиотаж в Сети

Анна показала наследников с отцом на трогательных кадрах в честь Дня отца. Энрике Иглесиас со старшей дочерью Социальные сетиЭнрике Иглесиас с сыном Николасом Социальные сетиАнна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 22 года.