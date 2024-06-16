Очевидно, на кого похожи! Снимки подросших детей Курниковой и Иглесиаса вызвали ажиотаж в Сети

Анна показала наследников с отцом на трогательных кадрах в честь Дня отца. Энрике Иглесиас со старшей дочерью Социальные сетиЭнрике Иглесиас с сыном Николасом Социальные сетиАнна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 22 года.
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