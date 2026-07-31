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Порядок, государство

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Футбольная сборная МЧС России стала победителем в Серебряном кубке Общества «Динамо»

Футбольная сборная МЧС России стала победителем в Серебряном кубке Общества «Динамо»

На столичном стадионе «Салют Гераклион» завершились Всероссийские межведомственные соревнования по футболу среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации «Кубок Общества «Динамо».

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