Цифровой профиль мигранта могут создать России

Глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов на полях Восточно-экономического форума во Владивостоке сообщил журналистам, что в России может появиться цифровой профиль мигранта, который позволит отслеживать "историю" желающих приехать работать в РФ еще до их пересечения границы .