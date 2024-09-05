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Цифровой профиль мигранта могут создать России

Цифровой профиль мигранта могут создать России

Глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов на полях Восточно-экономического форума во Владивостоке сообщил журналистам, что в России может появиться цифровой профиль мигранта, который позволит отслеживать "историю" желающих приехать работать в РФ еще до их пересечения границы .

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