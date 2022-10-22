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Паршин о словацкой лиге: «Уровень удивил – более атакующий хоккей, чем в КХЛ. Никто не сидит в своей зоне, все в динамике!»

Денис Паршин считает, что в Словакии хоккей более атакующий, чем в КХЛ.  – Не мог ли повлиять на интерес к вам в КХЛ сезон в Словакии? – Наоборот, в в «Кошице» получил бесценный опыт.

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