Глава Дагестана: Омаров несет ответственность за своих сыновей-террористов

Ответственность за сыновей-террористов лежит полностью на их отце, руководителе Сергокалинского района республики Магомеде Омарове, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, 24 июня сообщает РИА Новости По данным силовиков, два сына Омарова стали участниками терактов в Дагестане.
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