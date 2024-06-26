Политик Царев: заявление Подоляка об ударах по Крыму не оценили даже на Украине

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Киев продолжит наносить удары по Крыму, поскольку сейчас "это не место для отдыха, а военный лагерь и легитимная цель для ВСУ".