Организм стареет неравномерно: одни ткани могут изнашиваться быстрее, а другие сохранять молодость дольше.
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