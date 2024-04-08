"ПРИКАЗАНО В ПЛЕН НЕ БРАТЬ": БРИТАНИЯ ТАЙНО БРОСАЕТ ВО ЛЬВОВ ЭЛИТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

radiofree RF Они как мигранты,уважают только силу,поэтому натовцы и наглеют,уверены,что Россия не применит ядерное оружие.Что они могут применить даже не сомневаюсь,они давно говорят о превентивном ядерном ударе.

Юрий Золотарев По кр. мере, окончательно стало ясно, что "друзей" России среди "западных" как не было, так и нет! Зато СВОЛОЧЕЙ - хватает!