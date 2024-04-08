ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Для европейских элит жизненно важно нанести поражение России. Без развала и разграбления нашей страны Европа продолжит терять своё положение в мире.
"ПРИКАЗАНО В ПЛЕН НЕ БРАТЬ": БРИТАНИЯ ТАЙНО БРОСАЕТ ВО ЛЬВОВ ЭЛИТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Комментарии
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radiofree RF
Они как мигранты,уважают только силу,поэтому натовцы и наглеют,уверены,что Россия не применит ядерное оружие.Что они могут применить даже не сомневаюсь,они давно говорят о превентивном ядерном ударе.
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8 час.
Юрий Золотарев
По кр. мере, окончательно стало ясно, что "друзей" России среди "западных" как не было, так и нет! Зато СВОЛОЧЕЙ - хватает!
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5 час.
Людмила Лиханова
Что ж...придется не только пленных не брать, но и использовать по максимуму военные наработки. Да и Земля как-то стала неспокойной и в море могут вулканы проснуться а там и до пролива им. Сталина недалече можем вулканам подмогнуть.
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4 час.
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