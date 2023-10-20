В Новгородской области дорожные полицейские и общественники в рамках акции «Каждый ребенок должен знать» пришли в гости к дошкольникам

Сотрудники городской Госавтоинспекции посетили воспитанников детского сада № 83 областного центра, где совместно с представителем Общественного совета при УМВД России по городу Великий Новгород Екатериной Соколовой провели познавательное мероприятие.
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