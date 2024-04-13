Почему дамба за миллиард рублей не смогла сдержать паводки в Оренбуржье

АНГЕЛ АНГЕЛ

Там согласно версии власти появился новый биологический вид мышей ныряльщиц которые ее подгрызли, а ими являются политики, чиновники, строители, МЧС, контролирующие и проверяющие органы, бизнес и т.д. Как прекрасно власти хаить времена СССР, но в то время, были всегда планы мероприятия на летне - весенний , осенне зимний периоды и кто за что несет ответственность, что должны сделать, на любые чрезвычайных ситуации, проводились на предприятиях учения по ГО и на случай ЧС. В случае ЧС план мероприятий по устранению их последствий, а сейчас есть они? На сегодня власть считает сколько отмоют средств, разворуют, отдадут подряды своему "дружественному" бизнесу, естественно не запросто так. Ведь для России уже стало нормой, что кому то горе, а кому мать родная. Найдут стрелочников виновных в этом. Какие будут сделаны выводы властями, все знают заведомо, а представители СМИ, ТВ и т.д. в лице Соловьева обвинят жителей Белгорода, что их обстреливают, Орска за то что их затопило, что чиновники рожать народ не заставляли, пенсионеры на макарошках проживут, а представителям власти по статусу не положено и т.д. То что горят леса стало бизнесом политиков, чиновников МЧС и т.д., сколько отмывается средств под шумок, на горе людей. Власти защищают бродячие стаи собак идя на поводу защитников животных, зеленых, но ни кто не защищает людей, детей на которых они нападают с трагическими последствиями. Что самое странное при этом вместо наказания виновных политиков, чиновников и т.д. их переводят на другие должности, вместо конфискации имущества не только у них но и родственников, их бизнеса с бизнесменами, срока на трудотерапию на 25 лет, без права на УДО в колонию. Все беды в России лишь из за отсутствия ответственности всех ветвей власти....