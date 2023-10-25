Блогер из Петербурга Victoria Portfolio инвестирует 7 млрд в создание рыбной фермы

Строительные работы начнутся в следующем году и будут разбиты на несколько очередей. Виктория Быкова, известная по блогерскому псевдониму Victoria Portfolio, планирует совместно с известным бизнесменом Юрием Грудиным инвестировать 7 млрд рублей в создание рыбной фермы рядом с посёлком Териберка в Мурманской области.
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