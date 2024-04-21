«Атлетико» потерял шансы на чемпионство после победы «Реала» в класико. У команды Симеоне третий сезон подряд без трофеев

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» дома победил «Барселону» (3:2). «Сливочные» набрали 81 очко в чемпионате. Таким образом, «Атлетико», уступивший «Алавесу» (0:2) и идущий на 4-й строчке турнирной таблицы с 61 очком, потерял математические шансы на чемпионство.
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