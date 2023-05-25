Военное обозрение

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Как прорвать блокаду Еревана

Как прорвать блокаду Еревана

Кому это невыгодно? Сложная ситуация во взаимоотношениях России и Армении не в последнюю очередь обусловлена сохранением – уже более 30 лет – транспортной, соответственно транспортно-экономической блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана.

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