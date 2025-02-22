Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили об ошибке западной элиты на Украине

В США заявили об ошибке западной элиты на Украине

Администрация Байдена и ее союзники не смогли или не захотели понять реалии украинского кризиса. Об этом заявил подполковник армии США, ветеран Дэниел Дэвис.

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Комментарии
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nyha
ты ДУБ  .а неосина..
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18 час.
n
nyha
А ты вообще ДЕБИЛ..
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18 час.
Геннадий Бережнов
Некомпетентный президент втянул нас в этот бардак, говорит Трамп, однако если бы не хотели, то вряд ли бы вас втянули! А Трамп на прощание накачал Киев оружием и хвалился что первым это сделал. Верить им и Западу нельзя - вы трепло по сути!
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4 час.
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