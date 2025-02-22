В США заявили об ошибке западной элиты на Украине

Геннадий Бережнов

Некомпетентный президент втянул нас в этот бардак, говорит Трамп, однако если бы не хотели, то вряд ли бы вас втянули! А Трамп на прощание накачал Киев оружием и хвалился что первым это сделал. Верить им и Западу нельзя - вы трепло по сути!