Администрация Байдена и ее союзники не смогли или не захотели понять реалии украинского кризиса. Об этом заявил подполковник армии США, ветеран Дэниел Дэвис.
В США заявили об ошибке западной элиты на Украине
Комментарии
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nyha
ты ДУБ .а неосина..
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18 час.
n
nyha
А ты вообще ДЕБИЛ..
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18 час.
Геннадий Бережнов
Некомпетентный президент втянул нас в этот бардак, говорит Трамп, однако если бы не хотели, то вряд ли бы вас втянули! А Трамп на прощание накачал Киев оружием и хвалился что первым это сделал. Верить им и Западу нельзя - вы трепло по сути!
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4 час.
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