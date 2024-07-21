Монах и бес: история одного митрополита

Сегодня 29K прочитали Как стало известно из российских и зарубежных СМИ, келейник Иллариона Георгий Сузуки, молодой человек из русско-японской семьи, обвинил бывшего главу отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона в домогательствах.