Осенью пройдут довыборы в Тюменскую областную Думу

В сентябре ноябряне будут выбирать того, кто представит их интересы в Тюменской областной Думе. Ямал — как независимый субъект большой «матрёшки» — в областной думе имеет своих представителей, которые защищают интересы северян и продвигают инициативы арктического региона.
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