Прокуратура взяла на контроль случай с отравлением шпротами в Екатеринбурге

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга взяла на контроль доследственную проверку в связи с заболеванием ботулизмом двух жительниц Екатеринбурга, которые купили на мини-рынке консервированные шпроты с маслом.
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