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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Шуе 15 пожарно-спасательную часть отремонтируют почти за 10 млн рублей

В Шуе 15 пожарно-спасательную часть отремонтируют почти за 10 млн рублей

Соответствующий лот разместили 7 мая, окончание подачи заявок 15 мая.Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области разместило новый лот на сайте госзакупок.

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