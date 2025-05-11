В Шуе 15 пожарно-спасательную часть отремонтируют почти за 10 млн рублей

Соответствующий лот разместили 7 мая, окончание подачи заявок 15 мая.Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области разместило новый лот на сайте госзакупок.
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