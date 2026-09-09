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Иркутск Сегодня

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Владельцам скота в Иркутском округе выплатят компенсации за отчуждённое поголовье

Заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов прибыл в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ситуацией по заболеваемости скота заразным узелковым дерматитом в Иркутском округе.

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