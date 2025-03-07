Посредники стали предлагать россиянам карты других стран на замену казахстанским

Посредники, которые предоставляли россиянам услуги удаленного оформления платежных карт Казахстана, переключаются на другие направления после ужесточения Казахстаном правил выдачи карт нерезидентам, пишут «Ведомости» со ссылкой на самих посредников и юристов.