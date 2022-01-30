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Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»

Туктамышева о сборах в Красноярске: «Не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о предолимпийском сборе в Красноярске. Ранее Туктамышева вошла в состав сборной России на Игры в Пекине в качестве запасной.

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