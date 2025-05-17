Литва готова к вызовам: «Орешники» на страже от ядерной угрозы Ирэн ОрлонскаяНедавнее заявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что не стоит опасаться ядерного оружия России, можно трактовать не только как провокацию, но и как призыв к России обратить внимание на её маленькую страну.