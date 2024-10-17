Из-за высоких потерь танков «Леопард» ВСУ начали устанавливать на них дополнительную защиту (ФОТО)

Из-за высоких потерь танков «Леопард» ВСУ начали устанавливать на них дополнительную защиту. Как пишет американское издание Business Insider, ВСУ потеряли уже 40 таких танков (уточняя, что официально эти цифры не подтверждены) и теперь Киев начал заказывать для немецкой бронетехники дополнительные защитные сетки от дронов.