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Русская весна

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Из-за высоких потерь танков «Леопард» ВСУ начали устанавливать на них дополнительную защиту (ФОТО)

Из-за высоких потерь танков «Леопард» ВСУ начали устанавливать на них дополнительную защиту (ФОТО)

Из-за высоких потерь танков «Леопард» ВСУ начали устанавливать на них дополнительную защиту. Как пишет американское издание Business Insider, ВСУ потеряли уже 40 таких танков (уточняя, что официально эти цифры не подтверждены) и теперь Киев начал заказывать для немецкой бронетехники дополнительные защитные сетки от дронов.

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