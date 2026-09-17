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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Нифига мы не вылечились»: Борются с раком и планируют похороны... Куда пропали Рыбин и Сенчукова

Шоу-бизнес: «Нифига мы не вылечились»: Борются с раком и планируют похороны... Куда пропали Рыбин и Сенчукова

Жизнь за кулисами отечественной эстрады редко бывает похожа на безмятежную сказку, но судьба лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и его неизменной спутницы Натальи Сенчуковой — это особый сюжет.

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