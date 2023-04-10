«Колорадо» обыграл «Анахайм» в овертайме, Ничушкин отдал две голевые передачи

В НХЛ действующий чемпион «Колорадо» в гостях вырвал победу у «Анахайма» в овертайме – 5:4. В середине третьего периода «Колорадо» проигрывал со счетом 2:4, но сумел дважды реализовать численное преимущество и свести основное время матча вничью.