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Россиянам назвали приемы выбора украшений для свежего образа

Россиянам назвали приемы выбора украшений для свежего образа

Категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова рассказала, что украшения не обладают универсальным омолаживающим эффектом.

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