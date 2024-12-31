В небе над российским регионом уничтожили два украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Ростовской области Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.