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В небе над российским регионом уничтожили два украинских беспилотника

В небе над российским регионом уничтожили два украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Ростовской области Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

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