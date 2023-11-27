Зажигали так, что танцпол дымился: 10 фото с неповторимых “рейвов” прошлого

Иногда кажется, что по-настоящему отжигать люди научились только в XXI веке. Но все наоборот — до тусовщиков из прошлого нам еще далеко! Без поводов для веселья жизнь теряет краски, становится серой и до ужаса монотонной.
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