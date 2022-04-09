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Вот наш президент Франции!!! - Эрик Земмур обвинил США в срыве объединения России и Европы

Вот наш президент Франции!!! - Эрик Земмур обвинил США в срыве объединения России и Европы

Земур заявил, что Вашингтон сорвал проект объединения Европы и России в конфедерацию. Кандидат в президенты Франции крайне правых взглядов Эрик Земмур обвинил США в том, что эта страна сорвала проект объединения Европы и России в конфедерацию.

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