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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали продукты, из-за которых чаще всего случаются отравления на пикнике

Россиянам назвали продукты, из-за которых чаще всего случаются отравления на пикнике

Главная причина отравлений летом — активное размножение патогенных бактерий при высоких температурах Пищевые отравления во время пикников часто происходят из-за недостаточной термической обработки мяса, немытых овощей и употребления салатов с майонезом, сообщил врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью "Газете.

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