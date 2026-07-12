Россиянам назвали продукты, из-за которых чаще всего случаются отравления на пикнике

Главная причина отравлений летом — активное размножение патогенных бактерий при высоких температурах Пищевые отравления во время пикников часто происходят из-за недостаточной термической обработки мяса, немытых овощей и употребления салатов с майонезом, сообщил врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью "Газете.