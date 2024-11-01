Уникальная платформа «Вечность» представлена коллективом российских ученых 1 ноября

Платформа позволяет любому желающему уже сегодня создать и сохранить цифровой образ своего сознания. Современные технологии дают возможность описать, зафиксировать и сохранить его навечно для его возрождения в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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