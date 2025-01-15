Ландыши расцвели в январе: онлайн-кинотеатр Wink.ru представляет новогодние итоги просмотров

В новогодние каникулы — с 29 декабря по 8 января — онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда отметил рост спроса на контент, ориентированный на семейные просмотры, а также на праздничную тематику.