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Минобороны РФ: за ночь на территории России сбили 58 украинских дронов

Минобороны РФ: за ночь на территории России сбили 58 украинских дронов

Ночью и утром 13 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории России.

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Комментарии
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дим дмитриев
Наши  здорово наращивают темпы по уничтожению  хохлядско - натовско-америкосовского вооружения . Успехов Вам  !!!
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