Минобороны РФ: за ночь на территории России сбили 58 украинских дронов

Ночью и утром 13 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки c применением БПЛА по объектам на территории России.
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