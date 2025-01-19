Бородин предложил продать замок Галкина и купить 30 квартир участникам СВО

После ареста недвижимости рэпера Алишера Моргенштерна* следует арестовать собственность Максима Галкина* и других иноагентов, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, общественник Виталий Бородин.
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