К 100-летию академика Гурия Ивановича Марчука

8 июня ― 100 лет со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука. Г.И. Марчук ― последний президент Академии наук СССР, выдающийся ученый и организатор науки, основатель научных школ в области вычислительной и прикладной математики, климатологии, основоположник математического моделирования в ядерной энергетике, физике атмосферы и океана, иммунологии и медицины.