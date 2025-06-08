К 100-летию академика Гурия Ивановича Марчука

8 июня ― 100 лет со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука. Г.И. Марчук ― последний президент Академии наук СССР, выдающийся ученый и организатор науки, основатель научных школ в области вычислительной и прикладной математики, климатологии, основоположник математического моделирования в ядерной энергетике, физике атмосферы и океана, иммунологии и медицины.
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