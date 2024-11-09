Британский политик Фарадж призвал стороны конфликта на Украине к уступкам

Член британского парламента от Клактона, лидер движения "Реформы в Великобритании" Найджел Фарадж в интервью телеканалу Sky News выразил мнение, что в конфликте на Украине сторонам придется пойти на компромиссы ради достижения мирных договоренностей.
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