FP: второй срок Трампа будет намного хуже первого

Десять главных внешнеполитических последствий выборов в США 2024 года © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Приход импульсивного Трампа к власти в США не сулит ничего хорошего ни стране, ни миру, пишет FP.