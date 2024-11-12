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FP: второй срок Трампа будет намного хуже первого

FP: второй срок Трампа будет намного хуже первого

Десять главных внешнеполитических последствий выборов в США 2024 года © AP Photo / Evan Vucci Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Приход импульсивного Трампа к власти в США не сулит ничего хорошего ни стране, ни миру, пишет FP.

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