Слова поддержки и осуждение. Как в мире отреагировали на теракт в Москве?

На данный момент известно о более 60 погибших и 100 раненых Большинство стран мира уже отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек, и более 100 получили ранения.
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