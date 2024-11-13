Неизвестная страна начала скупать биткоин: люди гадают кто это может быть?

10 ноября биткоин обновил исторический рекорд, торгуясь по цене в 81 тысячу долларов за 1 монету. Ходят слухи, что не последнюю роль в этом ралли сыграла некая таинственная страна — об этом заявил Дэвид Бейли, один из советников по криптовалютам.